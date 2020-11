Os casos de infecção pelo coronavírus já somam mais de 47 milhões no mundo, e os jovens aumentaram sua porcentagem do número total de pessoas contagiadas desde o início da pandemia, de acordo com estudos epidemiológicos da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Entre esta terça-feira e esta quarta, o número de pessoas infectadas aumentou novamente em 500 mil, segundo os dados que os países transmitem diariamente à agência das Nações Unidas. As mortes atribuídas à Covid-19 aumentaram em 3,3 mil, até 1,207 milhões.