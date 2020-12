A Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou nesta terça-feira 574 mil novos casos de coronavírus no mundo inteiro, elevando o total em quase um ano de pandemia para 71,3 milhões.

A agência com sede em Genebra também recebeu notificação de 8,7 mil mortes no último dia. Com isso, são 1,6 milhão de vítimas do vírus SARS-CoV-2 em todo o planeta.