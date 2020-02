O número de casos confirmados de coronavírus na França aumentou para 38, 20 a mais do que na última avaliação oficial feita ontem, informou nesta quinta-feira o ministro da Saúde do país, Olivier Véran.

Dois dos infectados estão em estado grave e faziam parte de um grupo de pessoas que tinham ido ao Egipto em uma viagem coletiva. Com isso, todos os integrantes do grupo serão monitorados.

O balanço dos contaminados desde o início da epidemia na França revela que há dois mortos, 12 pessoas curadas e outras 24 ainda no hospital. A primeira morte, em 15 de fevereiro, foi de um turista chinês de 80 anos, enquanto a segunda, um francês de 60 anos, ocorreu na última terça.

No pronunciamento diário à imprensa, Véran disse que o crescimento exponencial do número de casos se deve a uma investigação ativa do círculo estreito de outros infectados, seja no ambiente profissional ou pessoal.

O ministro disse que 12 casos estão ligados a dois pacientes que foram confirmados nesta quarta no departamento de Oise, no norte do país. Destes, três foram diagnosticados em uma base militar.

A ação das autoridades de saúde está focada em deter a propagação do vírus no território francês. Véran observou que em todos os departamentos da França há um total de 138 centros médicos preparados para receber potenciais pacientes, acrescentando que as agências regionais de saúde se reunirão nesta sexta-feira para coordenar a resposta necessária. EFE

mgr/dr