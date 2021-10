28 out 2021

EFE Genebra (Suíça) 28 out 2021

O número de casos de covid-19 no mundo aumentou 4% na semana passada, após quase dois meses de queda no contágio, de acordo com informações divulgadas nesta quarta-feira pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Devido ondas de casos no Reino Unido, Rússia, Turquia e Ucrânia, entre outros países, foi registrada a primeira alta global desde a semana de 23 a 29 de agosto, de acordo com dados da OMS.