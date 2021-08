A Espanha mantém a tendência de queda na transmissão do coronavírus, que nos últimos 14 dias se situa em uma média de 415,9 casos por 100 mil habitantes, embora a ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) por pacientes com covid-19 permaneça elevada, com cerca de 21% dos leitos ocupados.

A situação é mais preocupante nas regiões da Catalunha, com 43,8% da ocupação por esses pacientes, e Madri, com 33,4%.