A vacinação contra a covid-19 nas Américas chegou à marca de 474,5 milhões de doses administradas, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), mas a grande lacuna entre os países permanece, com os Estados Unidos respondendo por quase metade do total.

De acordo com dados do portal "Our World in Data", da Universidade de Oxford, a América do Sul aplicou 114,3 milhões de doses, menos da metade do que o número registrado nos EUA (290,7 milhões).