O número de migrantes segue subindo no mundo inteiro, com 272 milhões de pessoas residindo fora do país natal atualmente, um salto em relação aos 221 milhões que havia em 2010, segundo estimativas apresentadas nesta terça-feira pelas Nações Unidas.

Os migrantes representam 3,5% do total da população mundial - eram 2,8% em 2000 -, segundo dados das Nações Unidas, que se baseiam em estatísticas nacionais, censos e outros estudos.