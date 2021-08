O terremoto de magnitude 7,2 na escala Richter registrado no último sábado no sudoeste do Haiti causou pelo menos 1.941 mortes e deixou 9,9 mil feridos, de acordo com o último balanço oficial, divulgado nesta terça-feira.

A atualização representa um aumento de 522 vítimas em relação aos números divulgados ontem, segundo dados da Defesa Civil, órgão que coordena as operações de resgate. Além disso, 34 pessoas foram resgatadas vivas dos escombros nas últimas 48 horas.