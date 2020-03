O número de mortes na Espanha decorrentes da infecção pelo novo coronavírus chegou a quase 5 mil nesta sexta-feira, segundo dados do Ministério da Saúde, após 768 serem registradas em boletim divulgado hoje, o que representa nova ascensão no balanço diário e um recorde na contabilização.

O total de casos atingiu 64.059, com um aumento de 14%, com relação ao que foi divulgado ontem, o que mostra uma ligeira desaceleração entre os novos contágios.

A taxa de mortalidade de hoje supera os 655 de ontem, com um aumento de 18,8% em um dia, e representa um novo recorde em 24 horas desde o início da pandemia na Espanha. No total, 4.858 pessoas vieram óbito devido a infecção.

O porta-voz do Ministério da Saúde para a assuntos relacionados à pandemia, Fernando Simón, admitiu apesar do sinal de esperança, é preciso ser prudente na avaliação nos números. O integrante do governo diz que a estimativa é que o pico de aumento de novos contágios será alcançado na próxima semana.

Sobre o avanço na quantidade de mortes na atualização de hoje, o representante da pasta apontou que, em porcentagem, é equivalente ao apresentado nos últimos dias, o que significa uma "clara estabilização".

Ainda segundo o balanço do Ministério da Saúde da Espanha, 9.357 pacientes se recuperam, sendo 2.342 a mais do que no balanço de ontem, o que indica 33,3% de aumento.

A região de Madri, onde está a capital do país, de mesmo nome, é a mais afetada, com 19.240 casos e 2.412 mortes; seguida da Catalunha, com 12.940 infecções registradas e 880 óbitos. EFE

