O governo do Equador anunciou nesta quinta-feira que a província de Guayas, a mais afetada pela pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus no país, registrou seis vezes mais mortes nos primeiros 15 dias do mês, do que o normal.

"Nos dados que conseguimos cruzar entre o Ministério de Governo e o Registro Civil, temos aproximadamente 6,7 mil falecimentos nestes 15 primeiros dias de abril na província de Guayas", afirmou o chefe da força tarefa conjunta montada na região, cuja capital é Guayaquil, Jorge Wated.

De acordo com os dados levantados pela equipe que foi enviada para Guayas, onde havia elevado grau de subnotificação de casos, por mês, são registrados uma média de 2 mil óbitos na província.

De acordo com boletim apresentado hoje pela ministra de Governo, María Paula Romo, o Equador alcançou a marca de 403 mortes em decorrência do novo coronavírus, sendo 187 delas em Guayas. A província é a que mais teve casos de infecção, 70% de todos que foram contabilizados no país, que são 8.225.

Além disso, o governo indica que ainda existem 632 mortes suspeitas de terem ocorrido por causa de complicações referentes à Covid-19, mas que não houve teste de diagnóstico.