O número de mortes na Bélgica devido as fortes chuvas que caíram no país há duas semanas subiu para 41, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira pelo presidente da região da Valônia, localizada no sul do território e a mais afetada pelos temporais, que causaram diversas inundações.

Elio Di Rupo, chefe de governo local, em entrevista coletiva, admitiu que ainda dá pessoas desaparecidas sendo procuradas pelas equipes de resgate.