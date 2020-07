O aumento de mortes foi de 54% para os nascidos nos países do Magrebe, 114% para os do resto da África e 91% para os nascidos na Ásia. EFE/Arquivo

O registro de mortes por Covid-19 na França nos meses de março e abril - os mais graves da crise sanitária - foi mais acentuado entre as pessoas nascidas em outros países, principalmente na África e na Ásia.

Em um relatório publicado nesta terça-feira, o Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos (Insee) explica que o número de mortes nesses dois meses foi globalmente 25% superior do que observado no mesmo período do ano passado (129 mil em comparação a 102,8 mil).