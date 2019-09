O número de mortos no ataque a tiros registrado ontem no oeste do Texas, nos Estados Unidos, subiu neste domingo de cinco para sete, entre eles o homem que abriu fogo depois de ser parado por um policial local.

As autoridades de Odessa devem conceder entrevista coletiva para dar novos detalhes sobre o caso. Inicialmente, o governo local informou que cinco pessoas haviam morrido no ataque. Outras 21 ficaram feridas.