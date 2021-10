15 out 2021

EFE Beirute 15 out 2021

O número de mortes ocorridas em decorrência de um ataque contra manifestantes de partidos xiitas ocorrido em Beirute, no Líbano, subiu para sete, de acordo com informações obtidas nesta sexta-feira pela Agência Efe.

Uma fonte militar, que pediu para permanecer em anonimato, informou que a sétima vítima morreu hoje, devido as lesões sofridas durante a ação de ontem que aconteceu no bairro de Tayoune. De acordo com a Cruz Vermelha local, foram registrados mais de 30 feridos.