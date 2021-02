Pelo menos 15 civis foram mortos em um ataque terrorista suicida perpetrado na noite de domingo no Afrik Hotel, em Mogadíscio, capital da Somália, onde estava sendo realizada uma conferência política da oposição, informaram à Agência Efe, nesta segunda-feira, fontes médicas.

De acordo com o Dr. Mohamed Abshir, do hospital de Madina, 15 corpos foram transferidos para o necrotério, apesar do governo somali insistir que apenas cinco pessoas morreram.