As equipes de busca resgataram mais um corpo entre os escombros do prédio que desabou na cidade de Surfside, no condado de Miami-Dade, na Flórida, o que elevou para 79 o número de mortos do colapso ocorrido há mais de duas semanas.

Em entrevista coletiva concedida hoje, a prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, declarou que 61 pessoas ainda estão desaparecidas do colapso parcial do edifício Champlain Towers South, enquanto que o número de residentes localizados é de 200.