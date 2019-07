O número de mortes causadas pelo incêndio ocorrido nesta quinta-feira em um estúdio de animação na cidade de Kyoto, no Japão, pode passar de 20, com dezenas de feridos, segundo informações de agentes do corpo de bombeiros.

Em princípio, 13 pessoas haviam morrido, mas um representante dos bombeiros declarou aos jornalistas que, além disso, havia cerca de dez pessoas que podem ter falecido em outros pontos do edifício, onde um homem ainda não identificado jogou um líquido inflamável provocando a explosão.