O número de morte nos ataques desta segunda-feira contra Lviv, na Ucrânia, localizada a 80 quilômetros da fronteira do país com a Polônia, chegou a 11, sendo que há uma criança entre as vítimas.

O prefeito da cidade, Andriv Sadovy, divulgou balanço através da conta que mantém no Telegram, de acordo com informações veiculadas pela agência ucraniana de notícias "Ukrinform".