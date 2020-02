O número de mortes causadas por Covid-19 na China aumentou para 2.345 neste sábado (hora local), 109 a mais do que na sexta-feira, enquanto o número de pessoas infectadas no país subiu para 76.288, com 397 novos casos nas últimas 24 horas.

De acordo com a Comissão Nacional de Saúde da China, foram registrados 5.365 casos suspeitos, e até agora 20.659 pacientes conseguiram se recuperar da doença provocada pelo novo coronavírus.

Até o momento, 618.915 que estiveram em contato próximo com infectados já foram acompanhadas clinicamente, das quais 113.564 continuam a ser monitoradas.

Dos 397 novos casos confirmados, 366 foram registrados na província de Hubei, foco da epidemia, e 314 na capital, Wuhan, que tem 11 milhões de habitantes. Nessa província, onde cerca de 50 milhões de pessoas estão em quarentena há um mês, ocorreram 106 das 109 mortes.

Segundo a Comissão, os casos confirmados em Hong Kong subiram para 104, com duas mortes. Em Taiwan foram contabilizados 26 infectados e um morto. EFE

jg/vnm

(foto) (vídeo)