O número de mortos em decorrência das fortes chuvas que atingiram o sudoeste do Japão chegou a 58 nesta quarta-feira, segundo as autoridades do país, que indicaram que o mau tempo se instalou a região central do território.

Grande parte das regiões do centro do arquipélago estão em estado de alerta, devido a passagem dos temporais. O registro pluviométrico atual é o maior em algumas décadas e vem provocando danos materiais.