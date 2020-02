As autoridades de saúde da China informaram nesta terça-feira (horário local) que o número de pessoas mortas pelo novo coronavírus subiu para 1.016 dentro do país e os casos de pessoas infectadas é de 42.638.

De acordo com a Comissão Nacional de Saúde chinesa, até a meia-noite (local, 13h de segunda-feira em Brasília), 7.333 casos graves haviam sido relatados, enquanto 3.996 pessoas haviam sido curadas. Por enquanto, as autoridades disseram ter monitorado 428.438 pacientes em estreito contato com os infectados, dos quais 187.728 permanecem sob observação. Desses últimos, 21.675 são suspeitos de terem contraído o vírus.

Os dados de hoje representam o maior aumento de mortes em um único dia, 108, além de significar o rompimento da barreira de 1 mil mortes. A lista de pacientes recém-infectados tem 2.478 novos casos.

A última quarta-feira marcou o início de um tímido abrandamento no número de novas infecções registadas em cada dia, de acordo com as estatísticas oficiais. Também hoje, 716 nomes foram adicionados à relação de pessoas que receberam alta.

Das 108 mortes, 103 foram registradas na província de Hubei, da qual Wuhan é a capital. A cidade é o epicentro da epidemia e está em quarentena desde 23 de janeiro.

Os cinco casos restantes foram distribuídos entre Pequim, Tianjin e Heilongjiang e nas províncias de Anhui e Henan, ambas no leste do país. Hubei também foi responsável por 2.097 dos 2.478 novos casos positivos das últimas 24 horas.

Até agora, quase todas as mortes pelo novo coronavírus foram registradas na China continental. As exceções foram uma nas Filipinas e uma em Hong Kong. EFE

