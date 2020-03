O número de mortes na Itália devido ao coronavírus transmissor da doença Covid-19 aumentou para 827 nesta quarta-feira, sendo que 196 ocorreram nas últimas 24 horas, de acordo com os últimos dados divulgados pelo chefe da Defesa Civil do país, Angelo Borrelli.

Já o número de casos positivos atualmente é de 10.590, e o de pessoas curadas passou de mil.

Borrelli explicou que, dos mais de 10 mil pacientes atualmente infectados, apenas 1.028 foram internados em unidades de terapia intensiva e outros 5.038 estão em outras alas de hospitais, enquanto os demais estão em casa.

A região mais afetada continua sendo a da Lombardia, no norte, com 7.280 infecções totais e 617 mortes. Em segundo lugar está a da Emilia Romagna, com 1.739 casos e 113 mortes.

Na segunda-feira, o governo italiano tomou a decisão de restringir deslocamentos em todo o país e suspender eventos esportivos e reuniões públicas, assim como aulas em escolas e universidades, atividades em museus, cinemas e teatros, como uma tentativa de conter o vírus.

O primeiro-ministro Giuseppe Conte reconheceu a vontade de aumentar estas ações e chegar a um "bloqueio total", se necessário.