O número de pessoas mortas pelo novo coronavírus subiu para 304 neste domingo (hora local), 45 a mais que no sábado, enquanto já são 14.380 pessoas infectadas na China, com 2.590 novos registros nas últimas 24 horas.

De acordo com o relatório diário da Comissão Nacional de Saúde chinês, atualizado às 4h (local, 17h deste sábado em Brasília), um total de 85 pessoas foi curada nas últimas horas e tiveram alta, elevando o número de pessoas afetadas pela doença e ficaram livres dela para 328.

Todas as mortes registradas nas últimas 24 horas ocorreram na província de Hubei, região centro-oeste do país e epicentro de um vírus ainda misterioso e que até agora fez com que mais de 163 mil pessoas ficassem em observação. São 19.544 casos suspeitos, correspondentes a pessoas que apresentam sintomas, mas ainda não foram confirmadas como tendo contraído o coronavírus.

Além, disso, entre os casos já reconhecidos, há 444 pessoas em estado crítico e 1.118 em estado grave. Embora mais de 99% dos doentes estejam na China, a contaminação já chegou a 23 países, uma situação para a qual a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu um alerta sanitário internacional na última quinta-feira.

Segundo um estudo de cientistas da Universidade de Hong Kong, publicado neste sábado, acredita-se que até 75.815 pessoas que poderiam ter sido infectadas pelo novo coronavírus morreram apenas na cidade de Wuhan, provável origem da epidemia e que tem o maior número de infectados e de mortos.

O estudo se baseia na suposição de que cada pessoa infectada poderia ter transmitido o vírus a 2,68 outras em média, numa cidade que tem 11 milhões de habitantes e permanece isolada em quarentena com todo o acesso cortado desde o último dia 23.

Em Wuhan, houve 849 novos casos e 32 mortes nas últimas 24 horas, segundo a Comissão de Saúde local. A cidade de Huanggang, também na província de Hubei, está sendo outra das mais afetadas, com 276 casos relatados hoje, embora com apenas uma morte. EFE

