Um total de 2.006 pessoas morreram por ebola no nordeste da República Democrática do Congo (RDC) desde que uma epidemia desta doença foi declarada nessa zona em 1 de agosto de 2018, informaram nesta sexta-feira as autoridades congolesa.

Dessas mortes, 1.901 foram confirmadas em exames de laboratório, enquanto as outras são prováveis. Também foram registrados 3.004 contágios (2.899 confirmados), indicou em comunicado o Comitê Multisetorial de Resposta ao Ebola (CMRE).