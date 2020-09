O número de mortes causadas pela explosão no porto de Beirute, em 4 de agosto, subiu para 191, de acordo com informações obtidas pela Agência Efe junto a uma fonte do Ministério da Saúde do Líbano, que preferiu não se identificar.

De acordo com os dados repassados, foram contabilizados mais de 6,5 mil feridos e ainda há três pessoas consideradas desaparecidas.