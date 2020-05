A agência de Defesa Civil da Itália anunciou nesta terça-feira que o país registrou 162 mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, o que representa aumento na comparação com ontem.

De todos os óbitos das últimas 24 horas, 54 aconteceram na região da Lombardia.

Com as mortes contabilizadas nesta terça-feira, o total na Itália desde o início da pandemia da Covid-19 chegou a 32.169.

No boletim apresentado hoje pelas autoridades de saúde, 813 novos casos foram registrados, a metade deles na Lombardia. Com isso, a quantidade de contágios foi elevada para 226.699. Deste montante, 129.401 pessoas se curaram da infecção pelo novo coronavírus.

Na comparação com ontem, o número de novos casos é o dobro do que foi apresentado ontem, mas a quantidade de testes também foi aumentada em 100%.

Ao todo, são 65.129 pessoas atualmente diagnosticadas com o novo coronavírus, ou seja, com a infecção ativa, o que significa 1.424 a menos do que no boletim anterior. Destas, 84% estão em casa, sem sintomas ou com sintomas leves.

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, durante a assembleia anual da Organização Mundial de Saúde (OMS), pediu nesta terça-feira que haja mais solidariedade global na gestão da pandemia da Covid-19, com mais rapidez para soluções à curto prazo na pesquisa científica.

O chefe de governo admitiu que o mundo não estava preparado para uma crise tão grande e defendeu que já um reforço na "arquitetura global", inclusive, com o fortalecimento da OMS. EFE

lsc/bg