A China registrou 15 novos casos de infecção por coronavírus nas últimas 24 horas, nove a menos que no boletim do dia anterior, segundo informações divulgadas pela Comissão Nacional de Saúde do país asiático, que disse também que o SARS-CoV-2 causou 11 novas mortes, metade das ocorridas na véspera.

De acordo com os últimos dados oficiais, o número total de mortes na China é de 3.169, enquanto a quantidade de pessoas infectadas até agora chegou a 80.793. Entre as últimas 11 mortes, dez aconteceram em Hubei, epicentro da epidemia, que tem ainda oito dos 15 novos contágios. A outra foi notificada em Shaanxi, no norte do país.

Nas últimas 24 horas, foram detectados seis casos "importados" de fora do país, quatro a menos do que nesta terça. Desses, três foram notificados na província de Guangdong, dois em Gansu e um em Henan. Já são 85 residentes na China que contraíram o vírus fora do país.

Além disso, a Comissão Nacional de Saúde informou hoje que, no mesmo período de 24 horas, 1.318 pessoas tiveram alta do hospital após terem se livrado da doença, elevando o número de pessoas curadas para 62.793. O órgão disse também que 677.243 pessoas que estiveram em contato próximo com os infectados foram monitoradas clinicamente, das quais 13.701 permanecem em observação. EFE

