O Alto Comissariado das Nações Unidas (Acnur) indicou nesta segunda-feira que o número de refugiados da Ucrânia por causa da guerra chegou a 5,2 milhões, com aumento de 20 mil nas últimas 24 horas.

A Polônia é o principal destino desse fluxo, com 2,9 milhões de ucranianos já recebidos. A Romênia vem logo atrás, com 777 mil, muitos deles, após terem passado pela Moldávia. Em seguida, aparece a Hungria, com 492 mil, e a Eslováquia, com 355 mil, segundo a agência na ONU.