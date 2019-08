O número de imigrantes enviados ao México para esperar a análise dos pedidos de asilo feitos ao governo dos Estados Unidos cresceu 50% em julho na comparação com o mês anterior, totalizando 11.804 pessoas.

Os dados foram revelados por um estudo realizado pela Universidade de Syracuse, que mostra que o número de solicitantes de asilo enviados ao país vizinho dentro do programa MPP, popularmente conhecido como "Permanecer no México", mais do que dobrou na comparação com junho (5.883) e maio (5.161).