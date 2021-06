O número de infecções globais por Covid-19 caiu 12% na última semana, com mais de 2,6 milhões de novos casos notificados, a menor incidência semanal registrada desde fevereiro, de acordo com dados do relatório epidemiológico semanal da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Todas as regiões registraram quedas no número de casos, exceto a África, que registrou um aumento de 44% nos últimos sete dias, além de um aumento de 20% no número de mortes.