26 out 2020

EFE Paris 26 out 2020

O número real de casos diários de infecção pelo novo coronavírus na França gira em torno de 100 mil, praticamente o dobro do recorde registrado até então no país, conforme indicou nesta segunda-feira o presidente do Conselho Científico que aconselha o governo sobre a pandemia da Covid-19.

"Estamos em uma situação muito difícil, inclusive crítica. Essa onda está invadindo o conjunto da Europa, indicou Jean-François Delfraissy, em entrevista à emissora local "RTL".