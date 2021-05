Cidade do México

EFE Cidade do México 20 mai 2021

O representante do papa Francisco no México, Franco Coppola. EFE/Arquivo

O representante do papa Francisco no México, Franco Coppola, admitiu nesta quarta-feira que membros da Igreja mexicana "acobertaram" durante anos os casos de abuso no país.

"Penso seriamente que houve pessoas que acobertaram com más intenções. Quero pensar que também houve pessoas que acobertaram sem se dar conta da gravidade de um gesto", declarou Coppola em entrevista à Agência Efe na sede da nunciatura apostólica na Cidade do México.