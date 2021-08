O Talibã está procurando pessoas que trabalharam com as forças dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão para interrogá-los e puni-los, e ameaçaram matar ou prender seus parentes se eles não forem localizados, denunciou nesta quinta-feira o jornal "The New York Times".

O "NYT" cita como fonte um documento confidencial das Nações Unidas compartilhado internamente dentro da organização, que é datado de ontem e foi fornecido pelo Centro Norueguês de Análises Globais, um grupo consultivo de ameaças que fornece informações de inteligência para agências da ONU.