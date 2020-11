A CBF se uniu nesta quarta-feira à dor manifestada no mundo do esporte pela morte do ídolo argentino Diego Maradona, que, segundo a imprensa de seu país, sofreu uma parada cardíaca durante a manhã de hoje.

"O futebol está de luto. Diego Armando Maradona encantou o mundo com sua garra, irreverência e cumplicidade com a bola e os gramados. Um craque que contribuiu para disseminar a paixão dos sul-americanos pelo futebol", escreveu a entidade nas redes sociais.