Cidade do México

EFE Cidade do México 5 jun 2019

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta quarta-feira que "o melhor é o livre-comércio" e reiterou que buscará um acordo sem confronto com os Estados Unidos na reunião de alto nível que acontecerá em Washington com o anúncio de imposição de tarifas como pano de fundo.

"O melhor é o livre-comércio. Não impor tarifas, não nos fechar", declarou López Obrador após ser questionado sobre a reunião desta quarta-feira do chanceler do México, Marcelo Ebrard, com o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, e o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, em Washington.