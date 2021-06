As eleições presidenciais no Irã, que serão realizadas nesta sexta-feira, devem promover não só uma mudança no comando do governo iraniano, como também uma provável guinada conservadora que pode aprofundar as diferenças existente entre o país e o Ocidente, além de aumentar a desconfiança no campo nuclear.

O encontro com as urnas coincide com um momento delicado para o Irã tanto internacionalmente quanto internamente, com o descontentamento popular aumentando, de modo que há muitas questões em jogo no pleito.