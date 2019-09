Atingido no queixo por estilhaços de bala decorrentes dos disparos feitos por um político haitiano nesta segunda-feira na porta do Senado do país, o fotojornalista Chery Dieu-Nalio falou sobre o susto que passou e sobre o descontrole do parlamentar no momento do incidente.

Dieu-Nalio, que conversou com a Agência Efe no hospital onde está sendo atendido, explicou que antes do começo de uma sessão no Senado havia uma manifestação em sede à sede do órgão, na qual ativistas, apoiado por senadores opositores, criticavam os parlamentares governistas.