O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama expressou nesta terça-feira apoio à candidatura presidencial de Joe Biden, que foi seu vice, em uma tentativa de unir os democratas para a disputa contra o atual presidente, o republicano Donald Trump, nas eleições de novembro.

Em vídeo, Obama contextualizou o apoio a Biden em meio à pandemia de Covid-19 nos EUA, onde as autoridades regionais, principalmente os governadores, tomaram a iniciativa para decretar medidas de isolamento, por vezes confrontando a Casa Branca.

"Se aprendemos alguma coisa como país em tempos de grandes crises é que o espírito de zelar pelos outros não pode se limitar às nossas casas, nossos lugares de trabalho, nossos vizinhos ou nossos locais de culto. Também tem que refletir em nosso governo nacional", disse Obama.

"O tipo de liderança que se guia por conhecimento e experiência, honestidade e humildade, empatia: esse tipo de liderança não pertence apenas aos nossos governos estatuais e prefeituras, pertence à Casa Branca. É por isso que estou tão orgulhoso de apoiar Joe Biden como presidente dos EUA", acrescentou.

O vídeo de Obama, que governou entre 2009 e 2017, dura 12 minutos e foi gravado na residência da família no bairro de Kalorama, em Washington.

O anúncio vem um dia após o apoio a Biden também expressado pelo senador Bernie Sanders, que desistiu das eleições primárias na semana passada e deixou o ex-vice-presidente como único pré-candidato democrata na disputa.

Obama, que conta com grande popularidade entre os democratas, vinha se mantendo neutro durante a campanha das primárias, mas nos bastidores desempenhou um papel importante para convencer Sanders a desistir da campanha e apoiar Biden, de acordo com o jornal "The New York Times". EFE

