O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama chegou à Espanha para participar do fórum Digital Enterprise (DES Show), que será realizado de terça a quinta-feira, em Málaga.

Obama está hospedado no complexo Finca Cortesín, na cidade de Casares, perto de Marbella, uma das mais famosas estâncias balneárias da Espanha, disseram à Efe fontes do entorno do ex-mandatário americano.