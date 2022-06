O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama incentivou nesta terça-feira as pessoas a estarem "preparadas" para o impacto que a rápida mudança tecnológica terá sobre o local de trabalho e a sociedade e a se adaptarem para tirar proveito dos benefícios.

Obama foi o palestrante principal da sexta edição do Fórum de Inovação e Transformação Digital Empresarial (DES Show), que reunirá mais de 14.000 participantes até quinta-feira em Málaga, no sudeste da Espanha. O evento foi inaugurado pelo presidente do governo do país europeu, Pedro Sánchez, e pelo governante da região da Andaluzia, Juanma Moreno.