O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama reencontrou-se com o menino, agora com 18 anos, personagem daquela que é uma de suas fotos favoritas na Casa Branca, na qual ele aparece inclinado no Salão Oval para que o garotinho tocasse seu cabelo.

Em um vídeo publicado nesta sexta-feira no site do ex-presidente, Obama é visto em tom descontraído conversando pelo tablet com o jovem Jacob Philadelphia, que está sentado em frente ao seu laptop.