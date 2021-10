14 out 2021

EFE Montevidéu 14 out 2021

A obra que está sendo realizada no Estádio Centenário de Montevidéu para as finais da Taça Libertadores e da Copa Sul-Americana será "finalizada" por volta do dia 10 de novembro, confirmaram à Agência Efe fontes da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) nesta quarta-feira.

De acordo com Jorge Casales, um dos responsáveis pela organização e pelo panejamento dos eventos por parte da AUF, apesar dos "pequenos desvios" nos trabalhos de melhorias do histórico estádio, está tudo "dentro do esperado".