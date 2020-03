Os organizadores dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no Japão, anunciaram nesta sexta-feira que foram concluídas as obras de construções de novas sedes de competições e eventos, dentro do cronograma previsto.

No início deste ano, faltava finalizar os trabalhos no Centro Aquático, considerado um dos projetos mais ambiciosos, que chegou a atrasar, por causa de um escândalo de falsificação de dados técnicos de sistema de prevenção à terremotos.

De acordo com o Comitê Local da Tóquio 2020, a construção foi concluída no fim de fevereiro, "dentro do previsto".

As instalações do local de disputa da natação, saltos ornamentais e nado sincronizado serão inaugurados de maneira oficial no próximo dia 22, segundo informou hoje a organização dos eventos poliesportivos.

Os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos terão 43 sedes, incluindo a Vila Olímpica, sendo que oito são estruturas novas e terão caráter permanente. Além disso, há 25 já existentes e outras dez temporárias.

A conclusão das obras acontece em meio a grande incerteza provocada pelo avanço da Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus. No Japão, foram 1.055 infectados até o momento, sendo a maioria 706, de pessoas que estavam em um cruzeiro.

Em todo o planeta, são 97 mil casos, além de 3.600 mortes, com 80% registradas na China, país de origem na epidemia.