A Organização para a Cooperação e para o Desenvolvimento Econômico (OCDE) indicou nesta quarta-feira que os principais indicadores seguem apontando para uma moderação do crescimento em algumas das principais economias do mundo e destacou a desaceleração no Brasil.

Hoje foram publicados os indicadores compostos avançados de janeiro, em que se confirma que Reino Unido, Itália, Alemanha e Canadá superaram um ponto de inflexão na economia e avançam na direção de um crescimento moderado, mantendo sinais já observados nos meses anteriores.