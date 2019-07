A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) lançou o primeiro código internacional contra exploração sexual, assédio e abuso no setor humanitário, informou neste sábado esta instituição.

"Deve ajudar os países a se equiparem para melhorar os sistemas de prevenção e resposta no setor humanitário, com um marco claro que põe em primeiro lugar as vítimas e sobreviventes", afirmou a OCDE em comunicado.