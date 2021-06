A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) previu nesta segunda-feira um crescimento de 6,7% da economia do Chile para 2021, impulsionado em grande parte por um aumento do consumo privado que deve ser promovido com políticas de apoio aos lares.

De acordo com seu relatório semestral de perspectivas econômicas, a OCDE também estima uma expansão econômica de 3,5% em 2022 e ambos os crescimentos serão sustentados por uma "recuperação do investimento, aumento dos preços do cobre, maior investimento público e condições favoráveis de financiamento".