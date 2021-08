A ocupação média das unidades de terapia intensiva (UTIs) dos hospitais da Espanha, com pacientes com covid-19, caiu nesta terça-feira pela primeira vez em um mês, conforme segue recuando a quinta onda da pandemia no país.

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, pessoas com a doença ocupam 21,5% dos leitos de UTI, o que representa quatro décimos a menos do que ontem, enquanto a incidência acumulada caiu 20 pontos, para 528,3 para cada 100 mil habitantes.