A Organização dos Estados Americanos (OEA) se reuniu nesta quarta-feira, de maneira emergencial, para analisar a situação do Haiti, depois do assassinato nesta madrugada do presidente do país, Jovenel Moise.

O político foi assassinado por homens armados, que não foram identificados, em casa, durante a madrugada. O crime aconteceu na capital haitiana, Porto Príncipe, e deixou ferida a primeira-dama, Martine Moise.