O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pediu nesta segunda-feira o fim da "repressão e perseguição" em Cuba e exigiu a libertação imediata das pessoas detidas após os protestos deste domingo na ilha.

"O regime não pode silenciar as pessoas que tomam as ruas para exigir mudanças e um futuro decente", pronunciou-se Almagro em sua conta no Twitter.