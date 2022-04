As tropas da Rússia seguiram nesta terça-feira com a ofensiva em Mariupol, onde as autoridades locais denunciaram o uso de um agente químico, enquanto a polícia da França começou a investigar o cometimento de crimes de guerra no conflito na Ucrânia.

"É provável que, no futuro, o inimigo tente tomar o controle da cidade de Mariupol, capturar Popasna (na região de Lugansk) e lançar uma ofensiva em direção à Kurajono (em Donetsk", aponta comunicado divulgado pelo Estado Maior Geral das Forças Armadas ucranianas.